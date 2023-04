Sony World Photography Award 2023: Le gagnant du concours avoue que sa photo n'est pas réelle

L’image «Pseudomnesia: The Electrician» de Boris Eldagsen a été créée par une IA.

L’édition 2023 du Sony World Photography Award a réservé une surprise. Boris Eldagsen, gagnant dans la catégorie «Creative» de ce prestigieux concours mondial de photographie avec son œuvre «The Electrician», tirée de sa série «Pseudomnesia: Fake Memories», a décliné son prix après avoir révélé la supercherie: le cliché gagnant montrant deux femmes de différentes générations, dans un style rétro en noir et blanc, a en réalité été généré par une intelligence artificielle (IA).

«Les images d’IA et la photographie ne devraient pas se concurrencer dans un prix comme celui-ci. Ce sont des entités différentes. L’IA n’est pas la photographie. Par conséquent, je n’accepterai pas le prix», a déclaré l’artiste. Celui-ci voulait tester la communauté et les organisateurs de ce type de compétitions dans le but de susciter le débat: «J’ai posé ma candidature en tant que singe effronté pour savoir si les concours étaient prêts à l’arrivée des images d’IA. Ce n’est pas le cas», constate sur son site web Boris Eldagsen.