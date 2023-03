Au Brésil: Le gang préparait des assassinats politiques

Les forces de l'ordre au Brésil étaient mobilisées mercredi pour une opération visant à démanteler un réseau criminel qui comptait assassiner des personnalités politiques, dont l'ancien ministre de la Justice Sergio Moro, selon la Police fédérale (PF). «L'objectif de cette opération est de démanteler une organisation qui avait l'intention de s'en prendre à des fonctionnaires et des élus», a précisé la PF, évoquant des plans d'«homicides et d'extorsion après enlèvement».

«Plan de représailles»

Cet ancien juge anticorruption a fait état sur Twitter d'un «plan de représailles du PCC» contre lui et a remercié les policiers. En 2019, lorsqu'il était ministre, M. Moro avait ordonné le transfert dans des prisons de haute sécurité du leader historique du PCC, Marcos Willian Herbas, dit «Marcola», et de 21 autres membres de cette faction.

Au total, 11 mandats d'arrêt ont été émis et neuf suspects ont été interpellés. Les policiers ont également mené 24 perquisitions, dans la capitale Brasilia et dans les États de Sao Paulo (sud-est), Mato Grosso do Sul (centre-ouest), Rondonia (nord) et Parana (sud), d'où le sénateur Moro est originaire.