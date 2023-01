À Hong Kong : Le gangster sort de sa Porsche, pète les plombs… et finit en prison

L'homme de 35 ans a comparu devant un tribunal samedi après avoir été identifié sur un clip vidéo, dans lequel il proclamait haut et fort être membre d'une triade chinoise, un gang mafieux. Dans la vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, on le voit sortir de la voiture de sport et proférer des injures à l'encontre du conducteur du minibus arrêté dans les embouteillages. Il frappe la vitre du véhicule tout en faisant tomber les lunettes du conducteur et en brandissant un bâton.