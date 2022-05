Football : Le gardien d’Aston Villa agressé en quittant l’Etihad Stadium

Robin Olsen était escorté par un stadier lorsqu’il a quitté la pelouse des Citizens dimanche. Cela n’a pas empêché plusieurs personnes de l’attaquer et de chercher à lui mettre des coups. Manchester City a présenté ses excuses.

Manchester City s’est excusé auprès du gardien d’Aston Villa, Robin Olsen, bousculé et apparemment frappé par plusieurs de ses supporters qui avaient envahi le terrain, dimanche, à la fin de la victoire (3-2) qui a sacré les Citizens champions d’Angleterre.

«Manchester City tient à présenter ses plus sincères excuses au gardien de but d’Aston Villa, Robin Olsen, qui a été agressé après le coup de sifflet final, lors du match de ce jour quand des supporters ont envahi le terrain», a écrit le club dans un communiqué. Sur des images tournées par Sky Sports, on voit plusieurs personnes bousculer ou porter les mains sur Olsen en passant près de lui.