Football au Portugal : Le gardien de Benfica marque un but incroyable

Manuel Soares a contribué à la victoire de son équipe face au CD Trofense (2-1). Il n’a pas réalisé un arrêt, mais a inscrit un but hallucinant.

Le gardien de but de la réserve de Benfica, Manuel Soares, a marqué un but incroyable lundi soir, lors d'une rencontre face à Trofense, comptant pour la 12e journée de division 2 portugaise. Sur un (très) long dégagement, le portier lisboète, âgé de 20 ans, a directement expédié le ballon sur la barre transversale adverse. La balle est ensuite retombée sur le dos du gardien de Trofense, avant de franchir la ligne de but.