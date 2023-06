Anthony Moris: Le gardien des Lions rouges a dit «oui» à Magali

«Depuis 17 ans et pour toujours! Merci pour cette journée inoubliable. Je vous aime». La témoin de la jeune mariée a visiblement vendu la mèche sur les réseaux sociaux. Anthony Moris, le gardien de but de la sélection luxembourgeoise et Magali Delvaux, la maman de ses enfants Louiza et Romeo, se sont mariés le week-end dernier.