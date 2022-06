Sécurité au Luxembourg: Le gardiennage sera mieux encadré

Les agents de gardiennage et de surveillance continueraient à avoir les mêmes droits et obligations que tout autre citoyen, concernant par exemple la légitime défense ou encore la non-assistance à personne en danger. Ils pourraient se déplacer d’un lieu à un autre, mais n’auraient pas le droit de faire des patrouilles. La sécurité publique, selon la ministre, est et restera du ressort des agents publics, de la police. Les agents de sécurité ne pourraient pas ligoter quelqu'un, ni l'enfermer ou lui mettre des menottes. Ils devraient par contre alerter la police.