Canada: «Le gars dans son pick-up, il a ramassé tout le monde sur le trottoir»

Ken Moreau a réussi de justesse à éviter le pick-up qui lui fonçait dessus. Twitter

«Je sortais du dentiste. C’est un bel après-midi, il faisait soleil, le monde marchait sur le trottoir». Ken Moreau a encore la voix tremblante au moment de raconter ce qu’il a vécu. Lundi dans la petite ville québécoise d’Amqui, deux hommes sont morts et neuf personnes ont été blessées après avoir été fauchées par un pick-up. Un homme de 38 ans a été arrêté et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame, notamment si celui-ci était intentionnel.

«Tout indique qu’il s’agit d’un événement isolé. Il n’y aurait plus de danger dans le secteur et il n’y aurait qu’un seul suspect», a déclaré Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec. Le drame a eu lieu peu après 15h (20h au Luxembourg) dans le centre-ville de cette bourgade d’un peu plus de 6 000 habitants. «J’ai entendu un bruit en arrière de moi, boum, et je me suis viré de bord, et ce que j’ai vu, c’est l’horreur. J’ai vu les gens se faire percuter», raconte Ken Moreau au Journal de Montréal.

Le pick-up a en effet percuté plusieurs personnes sur un trottoir avant de continuer sur près de 500 mètres, zigzaguant et fauchant d’autres gens. «Le gars, dans son pick-up, il a ramassé tout le monde sur le trottoir et il est resté sur le trottoir tout le long», confirme le Canadien, bouleversé. Ken est parvenu à bondir derrière un lampadaire pour éviter le véhicule, mais le monsieur qui marchait devant lui n’a pas eu ce réflexe.

Victimes éparpillées le long de la route

Les deux personnes décédées sont un sexagénaire et un septuagénaire. Deux des blessés sont dans un état grave, et certains ont été transportés vers un hôpital de Québec. Les secouristes ont retrouvé des victimes éparpillées le long de la route et des trottoirs de chaque côté de la rue. Des médias ont indiqué que des enfants se trouvaient parmi les blessés, mais la police n’a pas confirmé cette information.

Ken a essayé d’intercepter le conducteur quand il a fait demi-tour, mais n’y est pas parvenu. Il s’est ensuite rendu à la police dans un commissariat proche. «C’était un bel après-midi. Tu ne t’attends pas à voir des gens voler comme (dans) un jeu de quilles, surtout des enfants», confie le témoin. Sur Twitter le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré qu’il était «de tout cœur avec les citoyens d’Amqui, au Québec. Je pense à toutes les personnes touchées alors qu’on attend plus d’informations sur les événements tragiques d’aujourd’hui», a-t-il ajouté.

Début février, un homme avait volontairement percuté avec son bus une garderie près de Montréal, tuant deux jeunes enfants de quatre ans et en blessant six autres, dans un acte «délibéré». Et en 2018, à Toronto, la plus grande ville du Canada, un homme avait foncé sur une foule dans le centre-ville, faisant 11 morts et 16 blessés dans l’attaque à la voiture-bélier la plus meurtrière de l’histoire du pays.