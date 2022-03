«Le gazole va devenir plus cher que l'essence»

LUXEMBOURG -

Depuis plusieurs mois, les prix à la pompe n'en finissent pas de monter. Surtout le gazole. Explications.

«La distillation du pétrole obéit à des règles techniques. On obtient de l'essence, puis des produits lourds comme le gazole ou le kérosène. Or, il y a plus de tensions sur les produits lourds. Le prix du gazole dépend de la demande de kérosène qui augmente avec le boom du marché aérien. Pour le gazole, il y a la forte demande des camions et aussi les États qui ont encouragé le diesel en taxant moins le gazole». Résultat, l'Europe exporte l'essence qu'elle produit en trop et doit importer du gazole. Très demandé, le prix de celui-ci augmente plus vite que l'essence.