«Le geek n'est pas le gars qui mange de la pizza et s'habille dans les poubelles»

Des bureaux où s'est rendu Kent Beck ces derniers jours, 25 ans donc après la création de Lifeware. Une première visite pour le «gourou de la Silicon Valley» au Luxembourg. «Je suis ici pour rendre visite à mes amis», confiait Kent Beck à L'essentiel, depuis le roof top avec vue sur Luxembourg-Ville. Pour le Californien, «le Luxembourg est la combinaison intéressante de lois, d'une Histoire, d'image de marque, de talents et d'un relationnel que l'on retrouve nulle part ailleurs en Europe». Il a eu l'occasion de partager un temps avec l'équipe de la filiale luxembourgeoise, et notamment une vingtaine de doctorants. Conscient des difficultés du secteur à former et à recruter.

«Pour que les jeunes se lancent dans l'informatique, il faut commencer par changer la façon dont la programmation est perçue. Nombreux sont ceux qui ont les qualités mais qui hésitent à cause de l'image trop souvent renvoyée», développe Kent Beck. Et de préciser: «Le geek n'est pas le gars dans un coin sombre, à qui on glisse une pizza sous la porte et qui s'habille dans les poubelles. Il y a une beauté intellectuelle et de vraies interactions sociales dans ce métier».