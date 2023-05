Le géniteur de 550 enfants n'a plus le droit de donner son sperme

La plaignante avait, explique Donorkind, trouvé l'homme en 2018 via une plateforme de rencontres, sur laquelle il promettait d'engendrer un maximum de 25 enfants, conformément aux directives des cliniques néerlandaises pour éviter la consanguinité, l'inceste et les problèmes psychologiques des enfants de donneurs.

Conséquences psychosociales négatives sur les enfants

Le donneur avait en réalité engendré 100 enfants rien que dans les cliniques néerlandaises à l'époque, plus un nombre inconnu dans la sphère privée et via une clinique danoise qui a envoyé sa semence à des adresses privées dans divers pays, a lu l'AFP dans le jugement. Donneur depuis 2007, il a engendré au moins 550 à 600 enfants. Le tribunal a estimé qu'il était «suffisamment plausible» que cela ait ou puisse avoir des conséquences psychosociales négatives sur les enfants, évoquant des problèmes psychologiques autour de l'identité et des craintes d'inceste.