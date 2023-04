Le gérant de la boulangerie d’«Emily in Paris» est à bout 

« On est un peu le parc d’attraction»

«Tous les jours, on se fait prendre en photo. On est un peu le parc d’attractions. On est parfois obligés de mettre des règles. Certains touristes sont sans gêne», a-t-il encore regretté précisant que cette notoriété «ne durera qu’un temps». Dans tous les cas, la production de la fiction reprendra possession des lieux pour tourner la saison 4 d’«Emily in Paris» d’ici à quelques mois. La location quotidienne payée par le géant du streaming équivaut au chiffre d’affaires d’une journée normale.