Michael Youn : Le geste de sa fillette scandalise les internautes

Michael Youn a posté sur Twitter une photo de sa petite Seven, âgée de 5 ans, en train de faire un doigt d'honneur. Les followers du comédien sont outrés.

Fidèle à son côté provocateur, Michael Youn a publié sur Twitter un cliché de sa fille qui crée la polémique. On y voit la petite de l'humoriste, née de son union avec l'actrice Isabelle Funaro, assise par terre, faire un doigt d'honneur face à l'objectif. «Les chiens font pas des chats... Seven, 5 ans», a écrit son papa, en légende de la photo en noir et blanc.