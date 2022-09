Affaire Quatennens: Le geste «insupportable» de Mélenchon sur un journaliste

Cette polémique ne semble pas chiffonner Jean-Luc Mélenchon, qui persiste et signe. Jeudi matin, l’ancien candidat à la présidentielle française a été alpagué par plusieurs journalistes qui voulaient l’interroger sur ses fameux tweets. L’Insoumis a d’abord tenté de faire diversion en parlant de la réforme des retraites. Mais il a semblé piqué au vif quand un journaliste de «Quotidien» lui a demandé s’il regrettait ses publications en soutien à Adrien Quatennens. «Je pèse mes mots tout le temps. C’est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de dire», a-t-il répondu.

Journalistes outrés

Jérôme Rivière, député européen et ex-vice-président de Reconquête, a pour sa part dénoncé la «condescendance» de Mélenchon. «Si un responsable politique de droite s’était permis une chose pareille, on en aurait entendu parler au JT…», s’est-il indigné. Gilbert Collard, proche d’Eric Zemmour, a lui tenté un jeu de mots pour réagir à la polémique.

Dimanche sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé «la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux», saluant en revanche la «dignité» et le «courage» d’Adrien Quatennens. Avant de tenter de corriger le tir dans un deuxième tweet: «Une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l’assume. C’est bien».

Sommées de répondre sur Mélenchon et la gestion de LFI, qui essuie sa troisième affaire de mœurs en un an après les affaires Coquerel et Bouhafs, des députées insoumises n’ont pas caché leur malaise en conférence de presse, mardi matin.