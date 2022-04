Retour en Premier League : Le geste très émouvant de Ronaldo

Le Portugais, frappé par la mort de son petit garçon à la naissance, lui a rendu hommage, samedi, sur le terrain.

Parce que c'est un compétiteur dans l'âme, Cristiano Ronaldo était de retour sur la pelouse en Premier League samedi: et si Manchester United s'est incliné face à Arsenal (3-1), le plus important était sans doute ailleurs pour le Portugais, frappé par le deuil il y a quelques jours.

C'est tout de même lui qui a inscrit le seul but de son équipe et il a évidemment eu une pensée pour son bébé – décédé à la naissance – au moment de le célébrer. Il s'est simplement signé avant de pointer le doigt vers le ciel. Un geste émouvant qui a touché toute la planète football.

Un moment immortalisé par les photographes que le Portugais a partagé sur les réseaux sociaux, accompagné d'un petit cœur rouge. Le cliché a été «liké» plus de 8 millions de fois notamment par Lucas Vazquez et Neymar et largement commenté, avec le même petit cœur ou des mains unies en prière.