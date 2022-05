Luxembourg : «Le gibier peut surgir partout, à tout moment, sur la route»

LUXEMBOURG – Une quinzaine d'accidents avec blessés sont à déplorer au cours de ces cinq dernières années. Un lien avec les battues de chasse n'est pas exclu.

Hantise des automobilistes, les accidents avec gibier sont légion au Luxembourg et dans la Grande Région. Fort heureusement, la majorité d'entre eux ne provoquent que des dégâts matériels. D'après les statistiques fournies par le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng), 16 accidents ayant causé des blessures corporelles ont été répertoriés au cours des cinq dernières années, dont cinq en 2021.

Difficile pourtant de prévoir une récurrence à certains endroits en particulier. «Le gibier peut survenir à tout moment, et en tout lieu. C'est pourquoi, il est important d'être vigilant, en particulier le matin et le soir lorsque la visibilité est moins bonne», explique le ministre, précisant toutefois que la la plupart des accidents «impliquent des animaux sauvages, à l'extérieur des villes et des villages».