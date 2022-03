Le «gigolo suisse» veut faire appel

Un Suisse, condamné à six ans de prison pour avoir fait chanter des femmes fortunées, dont la plus riche femme d'Allemagne, a décidé mardi de contester sa condamnation.

Helg Sgarbi et le procureur du tribunal de Munich pourraient tous les deux faire appel de la condamnation à six ans de prison prononcée lundi. (afp)

Son avocat, Egon Geis, cité par le site Internet du quotidien Bild et par les chaînes de télévision d'information N24 et N-TV a indiqué que son client allait faire appel de la décision du tribunal de Munich.

L'argent et les vidéos toujours dans la nature

Le tribunal avait finalement condamné Helg Sgarbi à six ans de prison, bien que l'accusé n'ait pas révélé ce qu'il avait fait des 9,4 millions d'euros que lui ont versés quatre femmes riches, rencontrées et séduites dans des hôtels de luxe, dont sept millions d'euros à la seule Susanne Klatten, 46 ans, la femme la plus riche d'Allemagne, héritière de BMW.