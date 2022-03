Cyclisme : Le Giro s'élance d'Amsterdam

Trois favoris, l’Espagnol Carlos Sastre, l’Australien Cadel Evans et l’Italien Ivan Basso, ont déclaré ouvertement leurs ambitions de victoire dans le Giro, jeudi, à deux jours du départ d’une course qui a aussi le Kazakh Alexandre Vinokourov pour postulant. L'Espagnol Oscar Freire est forfait. Laurent Didier sera le seul Luxembourgeois en course.