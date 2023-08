Le gîte incendié, où 11 personnes sont mortes, n'était pas aux normes

Le gîte de vacances de Wintzenheim (Haut-Rhin), qui a brûlé mercredi, faisant onze morts dont dix personnes en situation de handicap, n'était pas aux normes de sécurité contre l'incendie, a déclaré jeudi la vice-procureure de la République de Colmar, Nathalie Kielwasser. «Le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligatoire» et «ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public», a déclaré à l'AFP Mme Kielwasser, confirmant une information de la radio locale France Bleu et du quotidien L'Alsace.

«Si vous voulez conduire une voiture, il faut un permis, si vous voulez héberger du monde, il faut le passage de cette commission qui vous donne des préconisations sur la capacité d'accueil, etc. On va vous imposer un certain nombre de règles de sécurité», a expliqué la magistrate. Le bâtiment, une ancienne grange récemment rénovée, disposait bien de détecteurs de fumée «mais pas suffisants pour ce type de structure», a déclaré la représentante du parquet.