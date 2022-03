«Le going out est presque inévitable»

LUXEMBOURG - Jeudi soir débute le festival des TransCulturelles gays et lesbiennes. Le «coming out» sera un des thèmes abordés.

Le coming out est plus qu'un court instant de révélation. (afp)

«L'essentiel»: Qu’est-ce que le coming out?

Roby Antony éducateur gradué du Centre d’information gay et lesbien (Cigale): On le résume souvent à «Papa, maman je suis gay ou lesbienne».

Mais...

Le processus dure toute une vie. Le pré-coming out débute à la puberté. C’est le temps des interrogations. Nous recevons des gens qui ont eu une expérience homosexuelle mais réalisent qu’ils sont hétéros. D’autres qu’ils sont bisexuels. C’est aussi le temps de l’acceptation qui peut être douloureuse.

Pourquoi?

Dès l’enfance, nous intégrons des codes: robes roses pour les filles et camions pour les garçons. Tout est très catégorisé. Et nous sommes confrontés à un certains nombre de représentations de l’homosexualité. Il y a encore des gens pour dire que c’est une maladie. D’autres pour dire que c’est contre-nature. Et d’autre encore pour dire que c’est un choix.

Mais si on pousse la caricature jusqu’au bout et qu’on la retourne, on pourrait dire que les hétéros sont du bétail à procréer. A les entendre, c’est à se demander s’il ne faut pas écarter de la société ceux qui ne sont pas fertiles ou trop vieux pour procréer. Tous ces préjugés auront aura une incidence sur la manière dont sera vécu le coming out.

Si les effort de sensibilisation s’améliorent auprès du grand public, qu’un brin de normalité commence même à s’installer, paradoxalement la différentiation est toujours opérée au niveau législatif: on attend toujours l’ouverture du mariage aux couples homosexuels.

Après l’acceptation vient la révélation?

Oui, c’est le going out. Il est parfois officiel: ce sera par exemple un jeune désireux de partager cette étape de sa vie avec ses parents. Parfois il est naturel: une personne arrête simplement de se cacher. Parfois le coming out arrive tard et prend une forme radicale. Mais il est inévitable dans une société à majorité hétérosexuelle.

Des conseils?

Prendre son temps ne pas forcer les choses. Si un jeune a des doutes il peut tâter le terrain en cachette pour voir ce que son entourage pense du sujet. Il faut également qu’il prenne conscience que ses parents vont aussi intégrer cette nouvelle situation au même titre que lui a dû le faire.

Et après?

Ensuite, il y a le post-coming out. Certains ayant rencontré des réactions négatives reviendront à la case départ. Ils essayeront alors de refouler cette partie de leur personnalité, ce qui peut mener à des situations de détresse. D’autres qui ont dû mener un combat interne et externe pour être reconnus en tirent une sorte de fierté et adoptent habits ou attitudes gays dans un premier temps. Avant de prendre conscience que leur sexualité n’est qu’une des facettes de leur personnalité. C’est-à-dire faire la part entre ce qui était des mécanismes de défense dans leur ancienne vie et ce qui est vraiment eux.