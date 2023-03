IA: Le Google chinois répond à ChatGPT sans convaincre les marchés

Pas de démo en direct

Le moteur de recherche Baidu s’est lancé dans une diversification tous azimuts de ses activités ces dernières années et travaille de longue date sur l’intelligence artificielle. Les prémices de son chatbot remontent à 2019. L’intelligence artificielle, présentée comme une technologie d’avenir amenée à révolutionner l’autonomie des machines et leur interaction avec l’humain, fait l’objet d’un intérêt grandissant. En Chine, tous les géants de la tech disent préparer leur propre robot conversationnel, à l’image du poids lourd de l’Internet et des jeux vidéo Tencent, ou des champions de l’e-commerce Alibaba et JD.com.