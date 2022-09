Crise énergétique: «Le gouvernement aurait dû prévoir plus de mesures»

Unsplash

Les mesures proposées par le gouvernement afin de limiter les risques de pénurie d’énergie sont loin de créer une union au sein de la classe politique. Dans l’opposition, les partis n’ont pas caché leur déception, voire leur opposition, à ce qui a été proposé par les ministres. «C’est bien de ne pas imposer de contraintes aux ménages. Mais en deux mois de réflexion, le gouvernement aurait pu prévoir davantage qu'une seule mesure concrète dans ses bâtiments, à savoir la limitation de la température à 20°C», estime Martine Hansen, cheffe de file des députés CSV.

«Il faut la guerre pour que le gouvernement réagisse, déplore la députée Myriam Cecchetti (déi Lénk). Il se rend compte maintenant qu'il faut limiter le chauffage et l'éclairage». Selon elle, les mesures auraient pu être prises «il y a longtemps, car on sait depuis longtemps qu’il faut économiser l’énergie». Elle dénonce un plan qui «manque de concret». L’élue de gauche reconnaît qu’il est «difficile pour certains ménages d’effectuer les investissements nécessaires», par exemple sur le photovoltaïque. «Avec l’explosion des prix, il faut aider les plus vulnérables et les classes moyennes», renchérit Martine Hansen.

«Les sanctions ne mènent à rien»

Du côté des communes, l'absence de contraintes passe bien. «Notre but est d'atteindre les 15% d'économie d'énergie sans que le gouvernement ait à imposer certaines mesures», indique Émile Eicher, président du Syvicol (Syndicat des villes et communes du Luxembourg). Des négociations ont déjà débuté, notamment avec Creos et les Ponts et Chaussées, dans le but de «voir comment il est possible de réduire la luminosité routière». Selon lui, «des centaines de petites actions» peuvent être réalisées.

Le Pirate Marc Goergen aurait préféré davantage de contraintes, au moins dans certains cas: «Limiter l'éclairage des stades et des routes à partir d’une certaine heure serait une bonne solution». Il regrette «un manque de chiffres» dans le plan du gouvernement, notamment sur la consommation des bâtiments publics. Selon lui, le Luxembourg «paie son manque d’investissements ces dernières années, avec des systèmes de chauffage souvent trop anciens».