Grèves : Le gouvernement britannique accusé de vouloir «saboter» les droits sociaux

Selon un responsable syndical, Londres, en instaurant un service minimum dans les secteurs jugés vitaux, veut faire échouer les négociations sociales pour encourager des grèves et appauvrir les grévistes.

Alors que les débrayages se multiplient, notamment dans les transports et la santé, pour demander des hausses des salaires face à l’inflation, Londres a présenté mardi des mesures législatives pour instaurer un «service minimum» dans les secteurs jugés vitaux. «S’ils (les membres du gouvernement) faisaient ça dans la Russie de Poutine, en Iran ou en Chine, ils seraient condamnés à juste titre», a réagi, devant une commission parlementaire, Mick Lynch, à la tête du principal syndicat de cheminots, RMT.

«Forcer des travailleurs à travailler contre leur gré est un scandale», a-t-il ajouté, estimant que le gouvernement britannique misait sur l’échec des négociations avec les syndicats pour faire durer les grèves et appauvrir les travailleurs. «Pour moi, c’est du sabotage. Et ils voulaient que ces grèves aient lieu», a affirmé le très médiatique syndicaliste. «Il s’agit d’une politique délibérée du gouvernement de ce pays, qui vise à abaisser les salaires des travailleurs dans tous les domaines, pour les rendre plus pauvres qu’ils ne l’étaient auparavant».