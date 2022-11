Au Royaume-Uni : Le gouvernement britannique part en guerre contre le gaspi énergétique

Le gouvernement britannique, focalisé jusqu’ici sur les aides aux factures énergétiques qui flambent et la sécurité de l’approvisionnement, a annoncé lundi des aides à l’isolation des logements et une campagne de sobriété pour faire baisser la consommation. Une enveloppe d’un milliard de livres viendra ainsi aider les propriétaires à isoler leurs logements. Elle s’ajoutera à des programmes existants en la matière qui totalisaient 6,6 milliards de livres, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Près de 7 millions de ménages en précarité énergétique

Le gouvernement britannique est régulièrement accusé, en particulier par l’opposition travailliste et les ONG environnementales, d’en faire trop peu pour aider à l’isolation des logements dans le pays, en particulier dans le contexte d’une énergie devenue plus rare et plus chère avec la guerre en Ukraine. Le précédent gouvernement de l’éphémère Liz Truss avait aussi été critiqué pour avoir refusé de lancer une campagne d’économies d’énergie, à rebours de ce qui se fait ailleurs en Europe, notamment en France.