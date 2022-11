Extradition de Frank Schneider: «Le gouvernement luxembourgeois n'interviendra pas»

Le Luxembourgeois est accusé de fraude et de blanchiment. Editpress

«Le Premier ministre et le gouvernement luxembourgeois n'ont aucune possibilité légale d'empêcher l'extradition d'un citoyen luxembourgeois qui ne se trouve pas sur le territoire luxembourgeois»: Xavier Bettel a répondu aux députés ADR fernand Kartheiser et Fred Keup qui s'interogeaient sur les moyens d'action du Grand-Duché d'empêcher que l'ancien espion du SREL soit jugé aux États-Unis.

Accusé de fraude et de blachiment dans l'affaire OneCoin (voir ci-dessous), Frank Schneider a été arrêté le 29 avril 2020, côté français, à Audun-le-Tiche, à deux kilomètres de la frontière luxembourgeoise. «Dans ce cas, c'est le gouvernement français qui prend la décision souveraine d'extrader ou non la personne concernée», a poursuivi Xavier Bettel. Or, en janvier 2022, la cour d'appel de Nancy a rendu un avis favorable à l'extradition du Luxembourgeois.

Des recours en France

«Cette décision peut être contestée devant les juridictions compétentes et en dernier ressort devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative de France», a rappelé le Premier ministre qui insiste: «Le gouvernement luxembourgeois ne remet pas en cause cette procédure et respecte l'État de droit français et n'interviendra donc pas».

Dans une lettre ouverte publiée jeudi, l'ex-espion du SREL avait appelé le Premier ministre a intervenir en sa faveur. «Je suis luxembourgeois, ma femme et mes enfants sont luxembourgeois (..) J'ai travaillé pour mon pays et j'ai fait ce qui était nécessaire à l'époque malgré les dangers et risques», a-t-il écrit. Et de le mettre un peu sous pression: «La loi fait de moi le porteur de secrets pour la vie, non seulement des informations luxembourgeoises mais aussi d'autres nations».

L'ancien agent secret avait aussi laissé entendre qu'un simple coup de fil de Xavier Bettel à son homologue française Elisabeth Borne suffirait à désamorcer la situation. «Je sais qu'une intervention luxembourgeoise est attendue et que la France tiendrait certainement compte des intérêts nationaux fondamentaux de notre pays si vous le demandiez», écrivait-il. Officiellement, donc, il n'en sera rien.

C'est quoi, l'affaire OneCoin? Considérée en décembre 2019 par le journal britannique The Times comme «l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire», le système OneCoin reposait sur une pyramide de Ponzi qui consiste à rémunérer les investisseurs avec les fonds apportés par les nouveaux entrants. L'ex-espion du Grand-Duché, qui a également travaillé pour l'ambassade américaine au Luxembourg, est mis en accusation aux États-Unis pour «complot en vue de commettre une fraude électronique» et «un délit de blanchiment», avait indiqué en novembre, Emmanuel Marsigny, l'un de ses avocats. En 2020, Frank Schneider avait été relaxé par la justice luxembourgeoise, dans un vaste scandale d'écoutes téléphoniques qui avait coûté en 2013 son poste de Premier ministre, à Jean-Claude Juncker.