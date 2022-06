Inondations au Luxembourg : «Le gouvernement n'a exercé aucune pression sur Jeff Da Costa»

LUXEMBOURG – Le chercheur en hydrométéorologie Jeff Da Costa été limogé, quelques jours après avoir mis en cause les mesures mises en place au pays pour faire face aux inondations de l'été 2021.

«Le gouvernement reconnaît expressément le principe de la liberté d'opinion et de recherche», relève Xavier Bettel.

Pour mémoire, le chercheur en hydrométéorologie Jeff Da Costa été écarté de son poste chez RSS-Hydro à Dudelange, quelques jours après avoir mis en cause les mesures en place au pays pour faire face aux inondations de l'été 2021. «On m'a fait comprendre qu'il y avait eu des pressions politiques et administratives», a-t-il affirmé. Guy Schuman, directeur de RSS-Hydro a démenti mais a évoqué une décision pour «éviter les pressions politiques et protéger ses autres collaborateurs».