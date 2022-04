Espagne : Le gouvernement nie avoir espionné les indépendantistes catalans

Le gouvernement espagnol a nié catégoriquement mardi avoir espionné des dizaines de dirigeants indépendantistes catalans, qui ont accusé Madrid d’avoir piraté leurs téléphones portables avec le logiciel Pegasus. L’Espagne «est un pays démocratique et un Etat de droit, dans lequel on n’espionne pas, on n’intercepte pas de conversations, on ne place pas sur écoute, si ce n’est dans le cadre de la loi», a affirmé mardi la porte-parole du gouvernement, Isabel Rodríguez.