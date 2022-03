Tuerie d'Utoya : Le gouvernement norvégien très critiqué

Le Parlement norvégien a voté mardi à l'unanimité un texte fustigeant l'attitude des autorités face aux attaques sanglantes de l'extrémiste Anders Behring Breivik.

C'est la première fois que le Storting, parlement monocaméral du pays scandinave, s'en prend aussi durement (mais sans le nommer) au gouvernement avec les voix de la majorité gouvernementale, sans toutefois aller jusqu'au dépôt d'une motion de défiance. «Le Storting juge critiquable que les autorités avant et pendant les attaques terroristes du 22 juillet 2011 n'aient pas mis en œuvre davantage de mesures de sécurité et d'interventions qui auraient pu faire obstacle aux attaques terroristes et protéger les personnes au siège du gouvernement et sur Utoeya», dit le texte.