Au Royaume-Uni : Le gouvernement pourra renvoyer des migrants au Rwanda

«La cour a conclu qu'il est légal pour le gouvernement britannique de mettre en place des dispositions pour envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda et que leur demande d'asile soit examinée au Rwanda plutôt qu'au Royaume-Uni», selon un résumé du jugement publié par la Haute-Cour. Celle-ci a estimé que les dispositions prévues par le gouvernement ne contreviennent pas à la Convention sur les réfugiés.

La décision rendue lundi porte sur le recours d'associations d'aide aux migrants, comme Care4Calais, Detention Action et Asylum Aid ainsi que du syndicat du service public PCS. Le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés était même intervenu dans le dossier, faisant valoir que «les composantes minimum d'un système d'asile fiable et juste» font défaut au Rwanda et qu'une telle politique mènerait à de «graves risques de violations» de la Convention de l'ONU sur le statut des réfugiés.