Intelligence artificielle : Le gouvernement roumain embauche un conseiller très spécial

Un nouveau membre a pris place mercredi autour de la table du Conseil des ministres roumain: il une voix grave et s'appelle ION, premier conseiller utilisant l'intelligence artificielle (IA), chargé de décrypter les réseaux sociaux.

Cet outil d'IA a été développé par des chercheurs de plusieurs universités dans ce pays souvent décrit comme la «Silicon Valley» d'Europe de l'Est. Son objectif: informer le gouvernement «en temps réel des propositions et des souhaits des Roumains», a expliqué M. Ciuca, notamment par l'analyse des publications les plus virales sur les réseaux sociaux. Les citoyens pourront aussi discuter avec cet assistant d'un nouveau genre sur un site internet dédié.