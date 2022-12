En Iran : Le gouvernement se penche sur le port du voile obligatoire

«Plus de 200 morts»

Le Conseil suprême de la sécurité nationale a déclaré samedi que «plus de 200 personnes» avaient été tuées en deux mois et demi de protestations. Ce nombre comprend, selon l’agence officielle Irna, «les morts civils et des forces de sécurité, les victimes de heurts entre groupes opposés, les émeutiers et les groupes contre-révolutionnaires et séparatistes». Lundi dernier, le général Amirali Hajizadeh, du corps des Gardiens de la Révolution, a fait état de plus de 300 morts. Le Conseil estime en outre que le montant des dommages s’élève à «des milliers de milliards de rials» (1 dollar équivaut à 360’000 rials).