Alerte nationale: Le gouvernement vous a envoyé un SMS

Après les inondations catastrophiques de juillet 2021, le gouvernement a décidé de revoir son système d'alerte et le peaufine afin qu'il soit le plus efficace possible si de telles circonstances devaient se répéter. En parallèle à des tests dans des zones déterminées, les autorités font des tests à l'échelle nationale: après un premier test le 2 mai 2022, un deuxième a été réalisé le lundi 3 avril, par le déclenchement des sirènes, l'envoi de SMS et de messages via l'application GouvAlert.