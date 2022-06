Luxembourg : Le gouvernement valide la légalisation du cannabis

LUXEMBOURG – La consommation et la culture de cannabis seront bien autorisés pour les personnes majeures dans la sphère privée. Le projet de loi a été approuvé vendredi par le gouvernement.

La légalisation du cannabis, cela se précise! Le gouvernement luxembourgeois a approuvé vendredi un projet de loi visant à faire évoluer la législation en la matière. Celle-ci autorisera pour les personnes majeures la consommation de cannabis dans la sphère privée et la culture jusqu'à quatre plantes de cannabis à domicile, «et ce exclusivement à partir de semences».

Notons également que la possession et consommation de cannabis sur la voie publique en petite quantité seront dépénalisées. En clair, les contrevenants ne seront plus poursuivis mais des amendes pourront toujours s'appliquer. «La consommation sur la voie publique reste toutefois interdite», note encore le gouvernement, qui valide ce projet de loi «dans une approche de réduction des risques et de prévention de la criminalité».