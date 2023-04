Football en France: Noël Le Graët visé par une nouvelle plainte pour harcèlement sexuel

À l'issue de cette audition, elle a porté plainte pour harcèlement moral et sexuel contre l'ex-patron du football français, a précisé Me Margaux Matthieu. Florence Hardouin devrait être «réentendue en fin d'enquête pour évoquer plus en détail les dysfonctionnements de la FFF et la responsabilité de ses dirigeants», a ajouté l'avocate, qui n'a pas souhaité faire de commentaire.

«Des motifs totalement fallacieux»

Un statut de lanceur d'alerte «entravé»

Elle estime avoir subi des préjudices «dans le cadre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et la possible violation de l'obligation de sécurité de l'employeur à son égard». La FFF et Florence Hardouin sont convoquées le 1er juin prochain, selon Me Matthieu.