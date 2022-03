Le grand bazar du Net se fait puzzle artistique

La Toile est devenue un vaste atelier de création où chacun peut apporter sa contribution dans la construction d’une œuvre.

On connaissait l’orchestre virtuel de YouTube, le YouTube Symphony Orchestra dont les membres avaient été recrutés via la plate-forme de partage de vidéos. Mais les internautes ne s’arrêtent pas là et profitent de ce nouvel espace, moins contraignant et sans limites pour mettre sur pied des projets artistiques de toutes sortes.