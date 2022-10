Monarchie: Le Grand-Duc «fait la chasse aux lumières allumées»

Quant au parc automobile de la Cour, il est en voie de transformation avec «de plus en plus de véhicules électriques et hybrides». «Ce sont de petites choses, mais nous essayons de participer à notre échelle», a expliqué Maria Teresa, qui se dit «inquiète» concernant le futur de la planète, mais «optimiste et pleine d'espoir» sur la capacité de la science à solutionner le défi immense du réchauffement climatique.