Visite d'Etat: Le Grand-Duc Henri est en Lettonie pour marquer un 100e anniversaire

Le Grand-Duc Henri est arrivé, ce dimanche, à Riga pour une visite d’État de deux jours (13 et 14 mars) en Lettonie. Il est accompagné de Jean Asselborn, le ministre des Affaires étrangères, et Franz Fayot, ministre de l’Économie. Objectif: célébrer le 100e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (2022 a aussi été le 30e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Luxembourg et la Lettonie).