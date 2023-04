Le Grand-Duc héritier a cuisiné avec des réfugiés

Pour ouvrir l'appétit, deux entrées ont été servies: une salade africaine au thon, à l'avocat et à la noix de coco (Cameroun) et une soupe végétarienne (Ethiopie). Le cœur du menu était constitué d'un poisson frit (attiéké), d'un ragoût guinéen (yetissé) et d'un accompagnement de crêpes érythréennes (injeras), ainsi que de couscous aux légumes et de riz. Pour finir, des baklavas turcs ont été servis en guise d'apothéose sucrée.