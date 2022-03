Le Grand-Duc héritier en voyage d’affaire en Arabie Saoudite

Suivez les activités de la famille grand-ducale sur notre carte. Le ministre Jeannot Krecké était du voyage. Au programme: prise de contact et rendez-vous avec les plus hauts ministres saoudiens.

Le prince Guillaume a rencontré ceux qui comptent à Riyad. Un neveu du roi d’Arabie saoudite, ministre du Pétrole, ministre de l’Économie nationale, ministre du Commerce et de l’Industrie… Il s’agissait, du 17 au 20 février, de promouvoir le Grand-Duché.

À cette occasion, un MOU (mémorandum of understanding) a pu y être signé entre la «Jeddah Chamber of Commerce & Industry» et la Chambre de commerce de Luxembourg, seul réalisation concrète, semble-t-il, du voyage.