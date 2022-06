Fête nationale: Le Grand-Duc héritier lance les festivités à Esch

Ils n’attendaient plus que le soleil. Le Grand-Duc héritier Guillaume et la Grande-Duchesse héritière Stéphanie ont laissé passer l’orage et les fortes averses de pluie, avant de faire une très chaleureuse entrée à Esch-sur-Alzette ce mercredi 22 juin, pour lancer les festivités de la fête nationale sur le coup de 17h35.

Bières et saucisses

Sous un soleil éclatant, les associations locales ont profité de l’occasion pour vendre bières et traditionnelles saucisses grillées. «C’est génial, on revit», lâche d’emblée Marika, assise à côté du stand du Fola Esch. « La musique et tout, c’était fantastique. Il était temps. On mange notre saucisse, après, on prend une bière. C’est formidable! Après avoir mangé, on prendra une bière et puis encore une deuxième. C’est super, car on revoit des amis que l’on n’a plus revus depuis longtemps ».