Le Grand-Duché blacklisté?

Le ministre luxembourgeois des finances, Luc Frieden, rencontrera dimanche à Luxembourg ses homologues autrichien et suisse pour évoquer les menaces d'établissement d'une liste noire de paradis fiscaux par le G20.

La rencontre avec l'Autrichien Josef Pröll et le Luxembourgeois Luc Frieden «aura principalement pour but d'harmoniser les intérêts communs des places financières dans le contexte international. Il y sera notamment question du débat sur une éventuelle liste noire de paradis fiscaux», selon un communiqué du ministère suisse des finances.

La France et l'Allemagne souhaitent que les pays du G20 mettent fin à leurs conventions bilatérales avec les pays qui seront identifiés comme paradis fiscaux ou «centres non coopératifs». À la question de savoir si la Suisse pourrait être inscrite sur la liste des paradis fiscaux que prépare le G20 lors de sa réunion début avril, Nicolas Sarkozy a affirmé dimanche qu'«en l'état actuel des choses et sur la base de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), la réponse est plutôt oui».