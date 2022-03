Accord avec le FMI : Le Grand-Duché disposé à prêter 2 milliards d'euros

LUXEMBOURG/WASHINGTON - Ces 2,06 milliards d'euros de prêt ne seront utilisés qu'en cas de besoin, pour soutenir des États en difficulté financière et éviter la propagation d'une nouvelle crise.

Lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI), le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a rencontré la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, à Washington D.C. La réunion a porté essentiellement sur la situation économique et monétaire en Europe. Dans ce contexte, le ministre et la directrice ont signé un accord de prêt entre le Grand-Duché de Luxembourg et le FMI, à hauteur de 2,06 milliards d’euros.