Centrale de Cattenom : Le Grand-Duché intégré au comité d'information

LUXEMBOURG - La commission locale d'information de la centrale de Cattenom a signé un accord avec le Grand-Duché et la Wallonie ce jeudi. Les proches communes seront désormais informées des actions.

Le président du conseil général de Moselle, Patrick Weiten (divers droite) a officialisé ce jeudi les accords bilatéraux d’information entre Cattenom et le Luxembourg, en ouvrant officiellement la commission locale d’information (CLI) de la centrale de Cattenom aux communes luxembourgeoise et wallonnes. La CLI est chargée de diffuser immédiatement les travaux, incidents et décisions relatifs à la centrale nucléaire française. En 2012, elle s’est ouverte aux rhénan-palatins et sarrois, membres de la Grande Région.