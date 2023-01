Ski alpin: Le Grand-Duché reprend ses quartiers à Adelboden

Adelboden va prendre l'accent luxembourgeois. Absents depuis 2020, à cause du Covid, les championnats nationaux de ski vont pouvoir à nouveau se dérouler dans la station suisse ce week-end. Organisé conjointement par la Fédération luxembourgeoise de ski (FLS) et la Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises (LASEL), l'événement regroupera cette année un peu plus de 80 participants mêlant des skieurs d'élite comme Gwyneth ten Raa et Matthieu Osch, qui y prépareront les championnats du monde mi-février, à des élèves pour qui le ski est un loisir.