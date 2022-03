Le Grand-Duché va reconnaître l'indépendance du Kosovo

Le Grand-Duché et la Belgique ont annoncé lundi leur intention de reconnaître l'indépendance du Kosovo, d'ici mercredi.

La Belgique voisine "va reconnaître le Kosovo cette semaine. Ce sera fait d'ici mercredi par arrêté royal et débat au Parlement", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Karel De Gucht devant la presse à Bruxelles. "Il a fallu quelques heures de tractations +à la belge+ mais nous sommes arrivés à un accord qui a le mérite d'être clair et vague à la fois", a-t-il ironisé, en référence à la déclaration commune publiée par les chefs de la diplomatie de l'UE.

Cette dernière s'est bornée à laisser aux différents pays de l'UE le soin de prendre position individuellement sur l'indépendance du Kosovo et a réaffirmé que la porte de l'UE était ouverte pour le Kosovo et la Serbie. La reconnaissance par la Belgique prend un relief particulier dans la mesure où le royaume est lui-même confronté depuis plusieurs mois à des tensions entre sa communauté francophone (40% de la population) et sa communauté flamande (60%), qui réclame une plus large autonomie.