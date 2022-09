Environnement : Le Grand Est investit en masse pour la sobriété énergétique de ses lycées

La région Grand Est a annoncé vendredi investir 450 millions d’euros sur quatre ans pour «accélérer la transition énergétique et écologique» des lycées de la région, afin de faire face à la hausse des prix de l’énergie et à «l’urgence climatique». La région veut «baisser de 40% la consommation d’énergie des établissements d’ici 2030 et augmenter de 50% le recours aux énergies renouvelables» en «modernisant les systèmes de chauffage et de distribution d’énergie, en réalisant des actions autour de l’alimentation durable, de l’écomobilité ou encore de la qualité de l’air intérieur», a-t-elle indiqué dans un communiqué.