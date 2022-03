Incendie de Notre-Dame : Le grand orgue en passe de retrouver sa splendeur

Le grand orgue symphonique de Notre-Dame de Paris, bien que largement épargné par l'incendie de 2019, fait l'objet d'une restauration complète.

«Il n'a pas directement souffert de l'incendie, c'est en quelque sorte l'opportunité de lui rendre sa beauté originelle, on va retrouver un son merveilleux», a expliqué mardi le général Jean-Louis Georgelin, président de l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, lors d'une visite dans l'Hérault, où l'orgue est en partie restauré.

«450 heures de travail pour restaurer deux sommiers»

Les 19 «sommiers», pièces centrales qui distribuent l'air sous pression aux tuyaux en fonction des touches actionnées et des registres choisis par l'organiste, sont eux restaurés à la Manufacture Languedocienne des Grandes Orgues, aux portes de Lodève (Hérault), tandis que les travaux de décontamination et de révision de la console et des 8 000 tuyaux ont lieu à l'atelier Cattiaux-Chevron, à Liourdres (Corrèze).

«La restauration n'est pas une affaire de Parisiens»

La restauration des tuyaux de façade de l'orgue, restés sur place car trop fragiles pour être transportés, aura lieu en octobre, puis l'instrument sera remonté dans la cathédrale, accordé et harmonisé en 2023, afin d'être fin prêt un an plus tard, lorsque fidèles et visiteurs du monde entier devraient retrouver le monument.