Formule 1 : Le Grand Prix de Monaco confirmé pour 2023

«La présence de 24 courses au calendrier du championnat de Formule 1 One World montre une nouvelle fois la croissance et l'attractivité de ce sport à l'échelle planétaire», a souligné le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem, cité par le communiqué de la FIA. La FIA confirme également le maintien du Grand Prix de Belgique et le retrait du GP de France pour 2023. La saison débutera le 5 mars à Bahreïn et se terminera le 26 novembre à Abu Dhabi.