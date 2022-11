Researchers' Days au Luxembourg: Le grand public à la rencontre des scientifiques

Pour la sixième année, scientifiques et chercheurs luxembourgeois accueillent des milliers de curieux dans les halls de la Rockhal pendant les Researchers' Days. 34 ateliers et quatre Science Cafés présentent des thèmes dans les domaines de la biologie, de la chimie, de la physique, de la robotique, de l'informatique, de la médecine et des sciences humaines. Les ateliers s'adressent aux enfants, mais aussi aux adultes.