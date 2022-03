Naturalisation doûteuse : Le grand rabbin de Porto arrêté dans l'affaire Abramovitch

La justice portugaise a mené plusieurs perquisitions et arrêté le rabbin de la communauté de Porto dans le cadre d’une enquête sur la naturalisation de descendants des juifs dont a bénéficié le milliardaire russe.

Dans le cadre de cette loi, les communautés israélites de Porto ou de Lisbonne doivent fournir un certificat attestant l’ascendance juive. Des responsables de ces communautés sont soupçonnés d’avoir délivré de fausses attestations sur l’ascendance juive de plusieurs candidats, indique dans un communiqué la communauté israélite de Porto qui réfute ces accusations. Elle précise également que cette enquête vise d’autres procédures de naturalisation comme celle de Patrick Drahi, propriétaire et fondateur du groupe de télécoms et médias Altice.

La communauté israélite de Porto se dit victime «de dénonciations anonymes» destinées à «mettre en cause l’honnêteté des procédures» de naturalisation et ajoute avoir déjà porté plainte «pour dénonciations calomnieuses». Depuis l’entrée en vigueur de cette loi de réparation, il y a sept ans, plus de 137 000 demandes de nationalité ont été déposées. Le Portugal a accordé la citoyenneté à plus de 56 000 descendants de juifs séfarades, selon les chiffres rappelés par la communauté israélite de Porto.